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17.06.2020 20:57
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«Крысы и вонь всего в пяти минутах от Невского проспекта». Петербуржцы пожаловались на большую несанкционированную свалку

Фото: Михаил Огнев/"Фонтнака.ру"

Земельный участок, расположенный недалеко от главной городской магистрали, еще совсем недавно был охарактеризован властями, как перспективный, а сегодня превратился в свалку, вонь от которой доходит до жилого сектора Невского района. Жалоба местного жителя на портале «Наш Санкт-Петербург» три месяца оставалась без ответа, а после запроса «Фонтанки» выяснилось, что ответственный за рассмотрение обращения уволен, а свалка — несанкционированная, и о ней якобы уже давно известно не только районной администрации, но и правоохранительным органам, а также профильным ведомствам.

«Крысы и вонь всего в пяти минутах езды от Невского проспекта. Для ликвидации свалки власть ничего не делает. Срок исполнения по жалобе постоянно отодвигается. Масштабы начинают поражать», — такое письмо пришло накануне в редакцию «Фонтанки» от жителя Невского района Петербурга.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтнака.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтнака.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтнака.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтнака.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтнака.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтнака.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтнака.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтнака.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтнака.ру"

По словам автора сообщения, еще в марте этого года он оставил заявку на портале «Наш Санкт-Петербург» о горах мусора на Фаянсовой улице. Однако время шло, а даты ее исполнения постоянно отодвигались. Последним сроком стало четвертое июня, но ответа все равно так и не последовало. Получить разъяснение по данному вопросу от администрации Невского района 17 июня попыталась и «Фонтанка». Оказалось, о проблеме местным властям стало известно примерно в то же время, что поступила заявка от петербуржца.

«Размещение несанкционированной свалки отходов производства и потребления на территории земельного участка по вышеуказанному адресу является незаконной и никем не санкционированной, размещение отходов было произведено неустановленными лицами, занимающимися строительными работами на территории Санкт-Петербурга», — говорится в трехстраничном ответе пресс-службы районной администрации, который поступил в редакцию спустя несколько часов после отправления запроса.

По ее данным, на площадке находятся строительные отходы, относящихся к 4-5 классу опасности, их объем составляет 2 000 м3. Это удалось установить во время работ по огораживанию территории железобетонной конструкцией, также следует из ответа на запрос.

В пресс-службе подчеркнули, что поиском причастных к появлению свалки лиц, а также их привлечением к ответственности занимаются сотрудники правоохранительных органов и профильные ведомства, но установить их пока не удалось.

Администрация, со своей стороны, пообещала больше не допустить завоза отходов на земельный участок, а уже существующие — вывезти, но с одним уточнением: при наличии достаточного бюджетного финансирования в 2021 году.

Представители местных властей не забыли упомянуть и о судьбе того, кто занимался рассмотрением заявки, а именно — главного специалиста отдела благоустройства и дорожного хозяйства. По их словам, на днях он был «освобожден от замещаемой должности». Однако они ничего не упомянули о заместителе главы администрации Невского района Сергее Петриченко, который, судя по соответствующему обращению на портале «Наш Санкт-Петербург», занимался координированием направленной на решение проблемы работы.

По данным пресс-службы районной администрации, фактически, замусоренный земельный участок принадлежит городу, но относится к Невскому району, а также находится в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал». При этом ранее он был предоставлен АО «Институт «Стройпроект» для проектирования широтной магистрали скоростного движения (ШМСД, в народе больше известной как Восточный скоростной диаметр, или ВСД) через реку Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц.

Как ранее писала «Фонтанка», власти города собирались начать строительство магистрали в 2019 году, а завершить к 2024-му. Шестиполосная трасса начинается от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходит преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекает Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и доходит до КАД в районе Кудрово. Общая протяженность городского участка составляет 14,2 км. За пределами города ВСД протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска (дорога шириной в 4 полосы и протяженностью 5 км), а также до Мурманского шоссе (дорога шириной в 6 полос и протяженностью 8,2 км). Стоимость петербургского участка оценивается в 170,7 млрд, областного — в 12 млрд рублей.

При весенней корректировке бюджета 2020 года на фоне сокращения расходов КРТИ, в его адресной инвестиционной программе появилась новая строчка: один миллиард рублей на подготовку территории под первый этап ШМСД от примыкания этой трассы к ЗСД до Витебского проспекта. Стоимость самого участка ориентировочно составит 30 млрд рублей. Деньги дадут и частные партнеры, и город, и федеральный центр (он уже подтвердил свою часть в 10 млрд).

Фото: Михаил Огнев/"Фонтнака.ру"
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

firstName
Не до ваших свалок сейчас, недосуг заниматься какой то ерундой. Плебесцит на носу, не приставайте со всякой чепухой. Лежит свалка никому же не мешает успокойтесь
O-o!
Вы что-то хотите от этой власти? смешно.. а от правозахоронительных органов - еще смешнее.. Тут только бомбардировать прокуратуру ежедневными обращениями с предложением собственной системы видеонаблюдения "неустановленных лиц". Никакая полиция их устанавливать не будет, как правило полиция крыша для этих "неустановленных"
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