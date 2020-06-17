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17.06.2020 15:10
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«Фонтанка» запустила сервис по подбору квартир в новостройках. Что выбрать, подскажет виртуальный помощник

На городском портале «Фонтанка.ру» запущен сервис, помогающий выбрать идеальную квартиру под конкретный запрос в одном из нескольких сотен строящихся жилых комплексов города и не только. Проект реализован в партнерстве с порталом Living.ru.

Самый подходящий для покупателя вариант подскажет виртуальный помощник LIRA. Благодаря современным технологиям искусственного интеллекта, она сделает точный и быстрый подбор, исходя из конкретных запросов как по основным параметрам, таким как район, цена, количество квартир и срок сдачи дома, так и с учетом дополнительных факторов: благоустройства, отделки, планировки квартиры и даже комфорта для автолюбителей или владельцев собак. Всего таких параметров более 100.

На сегодняшний день в каталоге нового сервиса более 200 строящихся жилых комплексов от разных девелоперов. Оценка виртуального помощника носит независимый характер, поскольку он никак не связан со строительными компаниями, риелторами и другими заинтересованными сторонами.

Подбор квартиры возможен не только в Петербурге или Ленобласти, но и в других регионах страны от Москвы до Владивостока.

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Комментарии (1)

atf
Солнечного города нет на карте. Я понимаю почему, но сервис неполноценный.
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