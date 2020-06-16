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16.06.2020 23:10
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Количество жертв COVID-19 в США превысило количество погибших американцев в Первую мировую

Количество жертв COVID-19 в США превысило количество погибших американцев в Первую мировую войну, сообщает пресса страны, ориентируясь на данные Университета Джонса Хопкинса, который аккум7лирует сведения от различных регионов и муниципалитетов.

По сведениям университета, к данному часу количество погибших от нового коронавируса в США составляет 116 700 человек, в годы Первой мировой войны погибли 116 516 американцев.

Всего в США сейчас инфицированы COVID-19 2 миллиона 127 тысяч и 745 человек. Общее число инфицированных в мире по данным университета, превысило 8 миллионов, умерли от него почти 439 тысяч.

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Комментарии (3)

Anna.Vp
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ТиМуР
Кошмарные цифры .. и это ещё развитая медицина и оборудование , что ждёт менее развитые государства ..:(
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