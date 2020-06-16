Разгон демонстрантов в Париже: ранены 19 полицейских

Марш в поддержку медперсонала в Париже перерос в бои с полицией. 16 июня в центре столицы франции пострадали почти два десятка правоохранителей.

Префектура полиции приводит неутешительную статистику в Twitter. По сведениям правоохранителей, в беспоряках различные травмы получили по меньшей мере 19 полицейских.