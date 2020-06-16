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16.06.2020 22:39
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Разгон демонстрантов в Париже: ранены 19 полицейских

Марш в поддержку медперсонала в Париже перерос в бои с полицией. 16 июня в центре столицы франции пострадали почти два десятка правоохранителей.

Префектура полиции приводит неутешительную статистику в Twitter. По сведениям правоохранителей, в беспоряках различные травмы получили по меньшей мере 19 полицейских.

"Сегодня снова полицейские, жандармы и пожарные действовали хладнокровно и профессионально, несмотря на то, что они стали жертвами небывалого насилия. 19 человек среди них получили ранения", - говорится в заявлении.

Правоохранительные органы также информировали, что по состоянию на 18:30 (19:30 мск) были задержаны 32 участника акции. Ранее сообщалось о 24 задержанных.

Столкновения произошли на эспланаде перед Домом инвалидов в седьмом округе французской столицы. Примерно в 17:30 (18:30 мск) жандармы практически полностью разогнали толпу.

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