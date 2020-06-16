Разгон демонстрантов в Париже: ранены 19 полицейских
Марш в поддержку медперсонала в Париже перерос в бои с полицией. 16 июня в центре столицы франции пострадали почти два десятка правоохранителей.
Префектура полиции приводит неутешительную статистику в Twitter. По сведениям правоохранителей, в беспоряках различные травмы получили по меньшей мере 19 полицейских.
Aujourd'hui encore les policiers, gendarmes et pompiers ont œuvré avec sang froid et professionnalisme alors même qu'ils ont été victimes de violences inouïes.— Préfecture de Police (@prefpolice) June 16, 2020
Parmi eux, 19 ont été blessés.#Merci pour leur dévouement. https://t.co/ZHJnU9mM6M
"Сегодня снова полицейские, жандармы и пожарные действовали хладнокровно и профессионально, несмотря на то, что они стали жертвами небывалого насилия. 19 человек среди них получили ранения", - говорится в заявлении.
Правоохранительные органы также информировали, что по состоянию на 18:30 (19:30 мск) были задержаны 32 участника акции. Ранее сообщалось о 24 задержанных.
Столкновения произошли на эспланаде перед Домом инвалидов в седьмом округе французской столицы. Примерно в 17:30 (18:30 мск) жандармы практически полностью разогнали толпу.