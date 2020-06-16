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16.06.2020 22:26
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В Израиле выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

В Израиле за последние сутки зафиксировали рекордно высокое число заражений COVID-19 с конца апреля, пишет The Times of Israel 16 июня.

За последние сутки в Израиле выявили 258 новых случаев заболевания, больше всего в Тель-Авиве, который считается сейчас эпицентром новых заражений. В Израиле коронавирусом на настоящий момент болеют свыше 3,7 тыс. человек, а всего он выявлен у 19,4 тыс. жителей. Скончались при этом 302 человека.

По последним данным, еще 39 человек госпитализированы в Израиле с COVID-19 в состоянии средней тяжести, из них 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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