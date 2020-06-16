В Израиле выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
В Израиле за последние сутки зафиксировали рекордно высокое число заражений COVID-19 с конца апреля, пишет The Times of Israel 16 июня.
Virus worries rise as over 250 cases diagnosed in 24 hours across Israel https://t.co/aUWfikcFKU— The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 16, 2020
За последние сутки в Израиле выявили 258 новых случаев заболевания, больше всего в Тель-Авиве, который считается сейчас эпицентром новых заражений. В Израиле коронавирусом на настоящий момент болеют свыше 3,7 тыс. человек, а всего он выявлен у 19,4 тыс. жителей. Скончались при этом 302 человека.
По последним данным, еще 39 человек госпитализированы в Израиле с COVID-19 в состоянии средней тяжести, из них 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.