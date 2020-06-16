Умер уличный кот по кличке Боб. Книги про него были бестселлерами

Рыжий кот Боб из Великобритании, книга и фильм про которого стали бестселлерами, умер в возрасте 14 лет. Об этом 16 июня пишет издание The Bookseller.
Герой произведения «Уличный кот по имени Боб» скончался от старости накануне, 15 июня. В истории, названной в его честь, рассказывается о встрече кота с уличным музыкантом Джеймсом Боуэном. Мужчина принимал наркотики и умирал в одиночестве в Лондоне, но изменил жизнь, когда стал брать Боба с собой на заработки.
Первая книга про приключения пары вышла в 2012 году в издательстве Hodder & Stoughton. Произведение нашло отклик и возглавило топ бестселлеров в 2013 году. Вслед за этим вышли ещё две книги: «Мир глазами кота Боба» и «Подарок от кота Боба». В 2016 году компания Sony экранизировала первую часть.
«Боб спас мне жизнь. Вот так просто. Он дал мне гораздо больше, чем просто дружеское общение. С ним я нашел направление и цель, которой мне не хватало. Успех, которого мы добились благодаря нашей книги и фильму, был чудом. Он встретил тысячи людей, коснулся миллионов жизней. Никогда не было такого кота, как он. И никогда больше не будет», – прокомментировал смерть друга Джеймс Боуэн.