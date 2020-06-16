Умер уличный кот по кличке Боб. Книги про него были бестселлерами

Рыжий кот Боб из Великобритании, книга и фильм про которого стали бестселлерами, умер в возрасте 14 лет. Об этом 16 июня пишет издание The Bookseller.

Герой произведения «Уличный кот по имени Боб» скончался от старости накануне, 15 июня. В истории, названной в его честь, рассказывается о встрече кота с уличным музыкантом Джеймсом Боуэном. Мужчина принимал наркотики и умирал в одиночестве в Лондоне, но изменил жизнь, когда стал брать Боба с собой на заработки.

Первая книга про приключения пары вышла в 2012 году в издательстве Hodder & Stoughton. Произведение нашло отклик и возглавило топ бестселлеров в 2013 году. Вслед за этим вышли ещё две книги: «Мир глазами кота Боба» и «Подарок от кота Боба». В 2016 году компания Sony экранизировала первую часть.