В Сеть утекли материалы дела историка Соколова. «Сливы» начались с отрезанной головы аспирантки СПбГУ
Интернет-СМИ опубликовали материалы дела историка Олега Соколова - видеозапись его ссоры с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и допрос после ее убийства. В прокуратуру и раньше поступали просьбы проверить петербургских следователей и оперативников на утечки - после «слива» фотографии отрезанной головы в день обыска квартиры Соколова.
Запись ссоры за несколько часов до убийства разместило накануне петербургское издание «Мойка78». Видео на свой телефон снимал Соколов. Его впоследствии изъяли и приобщили к материалам уголовного дела. Допрос историка, в перепечатанном виде, опубликовало утром 16 июня издание Baza. Соколов напирает на аффект, пытаясь представить убийство в беспамятстве, о чем писала «Фонтанка».
Утечка материалов совпала с началом судебного процесса. Октябрьский райсуд накануне провел второе заседание и заслушал обвинительное заключение. Бывший адвокат Соколова Александр Почуев предположил, что негласную информацию в СМИ могли предоставить сотрудники суда или «лица, вовлеченные в следственные действия».
Издание Baza не опубликовало оригинальную версию допроса Соколова, но из контекста понятно, что это диалог следователя и историка после предъявления первоначального обвинения в убийстве - 11 ноября 2019 года. Тогда еще дело вело ГСУ СК Петербурга, для расследования в Москву его передали через девять дней.
Знакомившиеся с материалами дела собеседники «Фонтанки» подтвердили, что это допрос Соколова на начальной стадии следствия. Из него убраны несколько вопросов - желает ли историк давать показания, было ли у него свидание с защитником, о состоянии здоровья и телефонах, которыми пользовался обвиняемый. В судебных материалах присутствуют более емкие допросы, в том числе после предъявления в марте 2020 года окончательного обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.
Baza также прикрепила к статье копию листа с экспертизой обреза ружья, из которого застрелена Анастасия Ещенко. Очевидно, он перефотографирован из материалов дела еще до поступления в суд. На листе отсутствует судебная нумерация, и он не прошит.
Как сообщила «Фонтанке» адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы потерпевшей, о «сливах» из материалов дела Соколова осведомлены Следственный комитет и Генпрокуратура.
«Ранее я подавала заявления о проверке законности действий следственно-оперативной группы, которая проводила обыск и осмотр места происшествия в квартире Соколова, - уточнила защитник. - В день производства следственных действий фотографии с останками Анастасии были выложены в Сеть».
Бакшеева не стала уточнять, какие останки она имела в виду. По данным «Фонтанки», в день обыска квартиры историка в Интернете был опубликован снимок отрезанной головы. Его, в частности, разместили в группе «ВКонтакте», объединяющей защитников Соколова.
В ночь на 8 ноября 2019 года доцент СПбГУ застрелил Ещенко и через сутки выбросил в Мойку расчлененное тело. Его задержали случайно, при попытке утопить пакет с руками. Психиатры признали Соколова вменяемым, в момент убийства он отдавал отчет своим действиям.