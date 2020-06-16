В Сеть утекли материалы дела историка Соколова. «Сливы» начались с отрезанной головы аспирантки СПбГУ

Интернет-СМИ опубликовали материалы дела историка Олега Соколова - видеозапись его ссоры с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и допрос после ее убийства. В прокуратуру и раньше поступали просьбы проверить петербургских следователей и оперативников на утечки - после «слива» фотографии отрезанной головы в день обыска квартиры Соколова. Запись ссоры за несколько часов до убийства разместило накануне петербургское издание «Мойка78». Видео на свой телефон снимал Соколов. Его впоследствии изъяли и приобщили к материалам уголовного дела. Допрос историка, в перепечатанном виде, опубликовало утром 16 июня издание Baza. Соколов напирает на аффект, пытаясь представить убийство в беспамятстве, о чем писала «Фонтанка».

Утечка материалов совпала с началом судебного процесса. Октябрьский райсуд накануне провел второе заседание и заслушал обвинительное заключение. Бывший адвокат Соколова Александр Почуев предположил, что негласную информацию в СМИ могли предоставить сотрудники суда или «лица, вовлеченные в следственные действия». Издание Baza не опубликовало оригинальную версию допроса Соколова, но из контекста понятно, что это диалог следователя и историка после предъявления первоначального обвинения в убийстве - 11 ноября 2019 года. Тогда еще дело вело ГСУ СК Петербурга, для расследования в Москву его передали через девять дней. Знакомившиеся с материалами дела собеседники «Фонтанки» подтвердили, что это допрос Соколова на начальной стадии следствия. Из него убраны несколько вопросов - желает ли историк давать показания, было ли у него свидание с защитником, о состоянии здоровья и телефонах, которыми пользовался обвиняемый. В судебных материалах присутствуют более емкие допросы, в том числе после предъявления в марте 2020 года окончательного обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.