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16.06.2020 21:57
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США и Канада не откроют границу до 21 июля

Канада и США продлевают закрытие границы для поездок без крайней необходимости до 21 июля в связи с пандемией нового коронавируса, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в твиттере 16 июня.

"Сейчас я могу подтвердить, что Канада и Соединенные Штаты вновь договорились продлить на 30 дней - до 21 июля - действующие меры на нашей границе", - заявил Трюдо.

В соответствии с прошлыми договоренностями, граница должна была оставаться закрытой до 21 июня.

Ограничения не распространяются на грузоперевозки или на авиаперелеты, но затрагивают поездки на паромах и по железной дороге. Запрещаются туристические поездки, при этом возвращающимся из такой поездки разрешат пересечь границу.

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