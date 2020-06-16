США и Канада не откроют границу до 21 июля
Канада и США продлевают закрытие границы для поездок без крайней необходимости до 21 июля в связи с пандемией нового коронавируса, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в твиттере 16 июня.
Important update on our border: Canada and the US have agreed to extend the border measures currently in place by 30 days, until July 21st. This is an important decision that will keep Canadians and Americans safe.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 16, 2020
"Сейчас я могу подтвердить, что Канада и Соединенные Штаты вновь договорились продлить на 30 дней - до 21 июля - действующие меры на нашей границе", - заявил Трюдо.
В соответствии с прошлыми договоренностями, граница должна была оставаться закрытой до 21 июня.
Ограничения не распространяются на грузоперевозки или на авиаперелеты, но затрагивают поездки на паромах и по железной дороге. Запрещаются туристические поездки, при этом возвращающимся из такой поездки разрешат пересечь границу.