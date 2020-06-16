СМИ сообщают о десятках убитых в боях на границе Китая и Индии

Пресса сообщает о десятках убитых в боях на границе Китая и Индии, которые начались 15 июня.

Индия и Китай с 9 июня начали выводить войска со спорной территории — восточного Ладакха. Два государства разделяет так называемая «линия Макмагона», которая признается Индией, но не Китаем. Власти стран неоднократно пытались решить проблему соглашениями, но в результате дело кончилось стрельбой.



В результате военного столкновения Индии и Китая в районе долины Галван в Ладакхе погибли 20 индийских солдат и 43 китайских. Об этом сообщает индийская телекомпания NDTV со ссылкой на Минобороны Индии. Ранее сообщалось о гибели трех индийских военных.

