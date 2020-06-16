СМИ сообщают о десятках убитых в боях на границе Китая и Индии
Пресса сообщает о десятках убитых в боях на границе Китая и Индии, которые начались 15 июня.
Индия и Китай с 9 июня начали выводить войска со спорной территории — восточного Ладакха. Два государства разделяет так называемая «линия Макмагона», которая признается Индией, но не Китаем. Власти стран неоднократно пытались решить проблему соглашениями, но в результате дело кончилось стрельбой.
В результате военного столкновения Индии и Китая в районе долины Галван в Ладакхе погибли 20 индийских солдат и 43 китайских. Об этом сообщает индийская телекомпания NDTV со ссылкой на Минобороны Индии. Ранее сообщалось о гибели трех индийских военных.
«Индийские и китайские войска разошлись в районе Галвана, где они столкнулись в ночь с 15 на 16 июня 2020 года. 17 индийских военнослужащих, которые были серьезно ранены при исполнении служебных обязанностей и подверглись воздействию минусовых температур в высокогорной местности, умерли от полученных ранений, в результате чего общее число погибших в бою достигло 20», — говорится в заявлении Минобороны.
«Индийская армия твердо стоит на защите территориальной целостности и суверенитета нации», - добавлео в заявлении армии.
В свою очередь, информационное агентство ANI сообщило со ссылкой на источники, что китайская сторона потеряла в бою 43 военных.
Участок горной территории на севере Кашмира и почти 60 тыс. кв. км в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш являются предметом территориального спора Индии и Китая. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Этот спор в 1962 году вылился в китайско-индийскую пограничную войну. В 1993 и 1996 годах стороны договорились о поддержании мира в спорных районах.