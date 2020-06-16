Пятилетнего ребёнка сбил «Рендж Ровер» на переходе. Мальчик в тяжёлом состоянии

Врачи спасают пятилетнего мальчика, на которого вечером 16 июня наехал «Рендж Ровер». ДТП на Чкаловском проспекте, 50, случилось около 19 часов. Ребёнок шёл по переходу, рядом с ним в это время был взрослый.

Как сообщили в УГИБДД по городу и области, за рулём машины находился 22-летний мужчина. Стаж вождения – три года.

Пострадавшего мальчика госпитализировали с тяжёлыми травмами.По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.