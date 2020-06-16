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16.06.2020 21:07
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Пятилетнего ребёнка сбил «Рендж Ровер» на переходе. Мальчик в тяжёлом состоянии

Врачи спасают пятилетнего мальчика, на которого вечером 16 июня наехал «Рендж Ровер». ДТП на Чкаловском проспекте, 50, случилось около 19 часов. Ребёнок шёл по переходу, рядом с ним в это время был взрослый.

Как сообщили в УГИБДД по городу и области, за рулём машины находился 22-летний мужчина. Стаж вождения – три года.

Пострадавшего мальчика госпитализировали с тяжёлыми травмами.По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

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Комментарии (45)

муматор
почему никто не возбудился? Где сюжет по ТВ?
jump
безработный честно заработал( а) на Рэндж , в 22 года, в этой стране.
Владислав М
Не автомобиль сбил, а ребёнок вбежал в боковину авто. 100% вина пешехода, но так как пешеход - ребёнок, то отвечать будут его родители.
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