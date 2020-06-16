Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции США

Президент США Дональд Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции, полицейским запретят при задержании использовать удушающие приемы, за исключением случаев, когда есть угроза для жизни сотрудника, сообщает Белый дом.
LIVE: Remarks on Safe Policing for Safe Communities https://t.co/86grjrXmZm— The White House (@WhiteHouse) June 16, 2020
Согласно документу, доступ к федеральным грантам получат только те полицейские департаменты, которые запретят удушающие приемы.
В рамках данной реформы будет создана база данных, которая позволит отследить полицейских, имеющих в своем «послужном списке» несколько правонарушений. Полицейских также заставят привлекать к работе сотрудников в сфере психического здоровья во время вызовов, которые связаны с бездомными, людьми с психическими заболеваниями или какой-либо зависимостью.
Беспорядки и акции протеста вспыхнули в США после того, как афроамериканец Джордж Флойд скончался при задержании полицейским в городе Миннеаполис (штат Миннесота) 25 мая. Массовые акции протеста начались в Миннеаполисе, где умер Флойд, но быстро распространились на другие крупные города США. Вслед за мирными демонстрациями начались погромы, столкновения с полицией и поджоги.