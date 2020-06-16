FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
16.06.2020 21:17
1
Печать

Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции США

Президент США Дональд Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции, полицейским запретят при задержании использовать удушающие приемы, за исключением случаев, когда есть угроза для жизни сотрудника, сообщает Белый дом.

Согласно документу, доступ к федеральным грантам получат только те полицейские департаменты, которые запретят удушающие приемы.

В рамках данной реформы будет создана база данных, которая позволит отследить полицейских, имеющих в своем «послужном списке» несколько правонарушений. Полицейских также заставят привлекать к работе сотрудников в сфере психического здоровья во время вызовов, которые связаны с бездомными, людьми с психическими заболеваниями или какой-либо зависимостью.

Беспорядки и акции протеста вспыхнули в США после того, как афроамериканец Джордж Флойд скончался при задержании полицейским в городе Миннеаполис (штат Миннесота) 25 мая. Массовые акции протеста начались в Миннеаполисе, где умер Флойд, но быстро распространились на другие крупные города США. Вслед за мирными демонстрациями начались погромы, столкновения с полицией и поджоги.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

grannie
Надо было в милицию переименовать! Олух...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний