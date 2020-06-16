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16.06.2020 20:30
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Беглов объяснил, почему так медленно снимает ограничения в Петербурге и не открывает салоны красоты

Смольный не спешит снимать коронавирусные ограничения и открывать салоны красоты в Петербурге, потому что петербуржцы должны привыкнуть к дисциплине, рассказал губернатор Александр Беглов.

«Про салоны красоты продолжают спрашивать. Но, к сожалению, Роспотребнадзор пока не дает добро в связи с той ситуацией, которая сегодня в городе. Не потому что представители Роспотребнадзора вредные, просто они отвечают за ситуацию, за заболеваемость. Мы вносим постепенное снятие ограничений, что очень важно, потому что не хотим получить пик заболевания. Ну, и потом это дает возможность в том числе и жителям нашего города привыкнуть к той дисциплине которая нам необходима для дальнейшего открытия», - пояснил глава города 16 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Салоны красоты относятся ко второму этапу снятия ограничений, который, как рассказывал сам Беглов ранее, намечен на конец июня. Одновременно Смольный планирует запуск навигации по рекам и каналам, детских и спортивных площадок. А также открытие доступа в музеи, выставочные залы и зоопарки с соблюдением мер защиты и стандартов безопасности.

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Комментарии (9)

virtvid
Он кем себя возомнил. Иди в отставку.
footballer12
Аааа, то есть это мы во всём виноваты.
261240601
Я не пойму: то ли беглов петербуржцам мстит, то ли воспитывает, а воспиталки-то хватит?
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