Беглов объяснил, почему так медленно снимает ограничения в Петербурге и не открывает салоны красоты

Смольный не спешит снимать коронавирусные ограничения и открывать салоны красоты в Петербурге, потому что петербуржцы должны привыкнуть к дисциплине, рассказал губернатор Александр Беглов.



«Про салоны красоты продолжают спрашивать. Но, к сожалению, Роспотребнадзор пока не дает добро в связи с той ситуацией, которая сегодня в городе. Не потому что представители Роспотребнадзора вредные, просто они отвечают за ситуацию, за заболеваемость. Мы вносим постепенное снятие ограничений, что очень важно, потому что не хотим получить пик заболевания. Ну, и потом это дает возможность в том числе и жителям нашего города привыкнуть к той дисциплине которая нам необходима для дальнейшего открытия», - пояснил глава города 16 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».