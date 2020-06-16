Центр Алмазова намерен построить нейрохирургический комплекс за 7 млрд
ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» объявил аукцион на строительство научно-клинического нейрохирургического комплекса. Он должен появиться на Заповедной улице в 2023 году.
Информация об аукционе опубликована 16 июня; максимальная стоимость контракта составляет почти 7 млрд рублей. В рамках двух этапов на Заповедной улице надо построить лечебно-диагностический корпус площадью более 42 402 кв. м на 150 коек и лечебно-реабилитационный комплекс на 180 коек (19 089 кв. м). Во второй этап входит и патологоанатомический корпус.
Накануне Центр Алмазова также объявил очередной аукцион на строительство научно-образовательного комплекса на Коломяжском за 5,3 млрд рублей. Между тем это далеко не первая попытка найти подрядчика на данный объект; как правило, претендентов не находится.
Напомним, о готовности вложить 15 млрд рублей в два проекта учреждение заявило в 2016 году. Директор Центра имени Алмазова и руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто в конце мая вошел в число почетных граждан Петербурга.