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16.06.2020 19:50
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Центр Алмазова намерен построить нейрохирургический комплекс за 7 млрд

ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» объявил аукцион на строительство научно-клинического нейрохирургического комплекса. Он должен появиться на Заповедной улице в 2023 году.

Информация об аукционе опубликована 16 июня; максимальная стоимость контракта составляет почти 7 млрд рублей. В рамках двух этапов на Заповедной улице надо построить лечебно-диагностический корпус площадью более 42 402 кв. м на 150 коек и лечебно-реабилитационный комплекс на 180 коек (19 089 кв. м). Во второй этап входит и патологоанатомический корпус.

Накануне Центр Алмазова также объявил очередной аукцион на строительство научно-образовательного комплекса на Коломяжском за 5,3 млрд рублей. Между тем это далеко не первая попытка найти подрядчика на данный объект; как правило, претендентов не находится.

Напомним, о готовности вложить 15 млрд рублей в два проекта учреждение заявило в 2016 году. Директор Центра имени Алмазова и руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто в конце мая вошел в число почетных граждан Петербурга.

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