Центр Алмазова намерен построить нейрохирургический комплекс за 7 млрд

ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» объявил аукцион на строительство научно-клинического нейрохирургического комплекса. Он должен появиться на Заповедной улице в 2023 году.



Информация об аукционе опубликована 16 июня; максимальная стоимость контракта составляет почти 7 млрд рублей. В рамках двух этапов на Заповедной улице надо построить лечебно-диагностический корпус площадью более 42 402 кв. м на 150 коек и лечебно-реабилитационный комплекс на 180 коек (19 089 кв. м). Во второй этап входит и патологоанатомический корпус.