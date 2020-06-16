Вандалы оставили послания на офисе Навального. Ослабление изоляции отметили оскорблениями и разбитым окном
Оскорбительные надписи и разбитые окна встретили сотрудников штаба оппозиционера Алексея Навального в начале рабочей недели. Снимки результата набегов вандалов 16 июня появились в Twitter организации.
«Пока мы были на самоизоляции, кто-то разбил окно и разрисовал стены штаба. У нас только один вопрос: зачем портить историческое здание?» — написали сотрудники офиса на Вознесенском проспекте, 33. Судя по снимкам, на стене здания появились надписи «предатели», «холуи». Сотрудники призвали неизвестных не портить фасады, а написать все, что вздумается, в сообщениях в социальных сетях организации.
Пока мы были на самоизоляции, кто-то разбил окно и разрисовал стены штаба.— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) June 16, 2020
У нас только один вопрос: зачем портить историческое здание? Хотите выразить своё мнение — напишите нам в любой социальной сети. Давайте общаться культурно! pic.twitter.com/C7DpLvUTDy
В ГУМВД по городу и области оперативно прокомментировать произошедшее «Фонтанке» не смогли.
15 июня в отношении Навального было возбуждено уголовное дело за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Порочащие сведения нашли в комментариях в социальных сетях политика, которые он написал, репостнув ролик, касающийся голосования по поправкам в Конституцию.