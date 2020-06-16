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16.06.2020 19:36
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Вандалы оставили послания на офисе Навального. Ослабление изоляции отметили оскорблениями и разбитым окном

Оскорбительные надписи и разбитые окна встретили сотрудников штаба оппозиционера Алексея Навального в начале рабочей недели. Снимки результата набегов вандалов 16 июня появились в Twitter организации.

«Пока мы были на самоизоляции, кто-то разбил окно и разрисовал стены штаба. У нас только один вопрос: зачем портить историческое здание?» — написали сотрудники офиса на Вознесенском проспекте, 33. Судя по снимкам, на стене здания появились надписи «предатели», «холуи». Сотрудники призвали неизвестных не портить фасады, а написать все, что вздумается, в сообщениях в социальных сетях организации.

В ГУМВД по городу и области оперативно прокомментировать произошедшее «Фонтанке» не смогли.

15 июня в отношении Навального было возбуждено уголовное дело за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Порочащие сведения нашли в комментариях в социальных сетях политика, которые он написал, репостнув ролик, касающийся голосования по поправкам в Конституцию.

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Комментарии (14)

Мария Булгакова
Симонян с Саркисяном развлекаются
Чем больше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит. Д. Оруэлл
Юра Алекс
А Навальный в любом случае победит!
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