«Поедем проведем». Лукашенко собирается на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил 16 июня, что, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в России, собирается на парад Победы в Москву 24 июня. Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба.

«Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись», — сказал Александр Лукашенко журналистам во время поездки в Гродно.