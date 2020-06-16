Росстат заявил о почти 10-процентном падении объема промпроизводства в мае

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, сообщает 16 июня Росстат, с начала года до лета этот показатель снизился на 2,4%.

Наибольший спад показал сырьевой сектор, добыча полезных ископаемых снизилась на 13,5% к маю 2019 года и на 9,9% к апрелю текущего года. В Росстате указывают, что основная причина — сокращение объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

В сфере обрабатывающего производства в мае снижение составило 7,2% в годовом выражении, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром — 4,1%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 10,9%. По данным Росстата, основная причина снижения — в приостановке деятельности ряда предприятий во время нерабочих дней из-за пандемии.