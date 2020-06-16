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16.06.2020 19:11
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Столкновение самолётов в Пулково стало уголовным делом. Ущерб оценили в миллион рублей

Изучением столкновения двух самолётов в аэропорту Пулково занялись следователи. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщили 16 июня в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Фото: Читатель «Фонтанки» Анатолий

Напомним, 14 июня самолёты «Уральских авиалиний» и S7 Airlines задели друг друга при рулении на пересечении рулевой дорожки и взлетно-посадочной полосы. Левое крыло S7, который должен был вылететь в Иркутск, коснулось хвостовой части «уральца», направлявшегося в Калининград. По данным СК, ущерб от столкновения составляет более миллиона рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства, а также причины и условия инцидента, добавили в ведомстве.

В «Уральских авиалиниях» в комментарии «Фонтанке» ранее заявили, что во время происшествия их самолёт стоял в очереди на вылет. В S7 отметили, что проводят собственное расследование.

Фото: Читатель «Фонтанки» Анатолий

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