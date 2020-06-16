«Фонтанка» сравнила методы нового преступного сообщества с обычными практиками по продвижению товаров. Приседания на столах при падении выручки — эффективней. Формула успеха — в сексуальном know how .

Фото: Скриншот сторис в Instagram

В этой драме есть одна прелюбопытная интрига. Когда на обысках полицейские находили фаллоимитаторы, и причем всюду, то переглядывались, мол, вроде бы к приличным жуликам зашли. Кстати, возник и деликатный нюанс — вписывать в протокол или забыли? Интересоваться у задержанных девушек было как-то неловко, а у вставших из-под СОБРА молодых людей тем более.



Несколько из десятков, обнаруженных на обысках



Заметим, что на итоговом совещании после серии «заходов» большинство сотрудников говорили об одном, а размышляли об искусственных фаллосах. По прошествии времени до оперативников дошло, но интригу инновации оставим на попозже.



По информации «Фонтанки», 15 июня Главное следственное управление полицейского главка возбудило уголовное дело по статье 210 «Преступное сообщество». Обвиняются 25 петербуржцев, задержанных еще в июле 2019 года за групповое мошенничество, о чем сообщала «Фонтанка». Под арестом до сих пор находится и лидер. По версии следствия, это 28-летний петербуржец Евгений Панасюк. Так что есть повод показать его деловую хватку. Тем более что минимум пару лет он энергично создавал собственный бренд.



Фото: Личный товарный знак г-на Панасюка



Краткая напоминалка: схема, вменяемая Панасюку и компании, — не что-то особенное. В нескольких петербургских офисах конспиративно работали наемные менеджеры, обзванивая предпринимателей по всей стране, предлагая им строительные товары с приличной скидкой. Получив стопроцентную предоплату, доставляли одну десятую от договора, фирма-пустышка прекращала свое юридическое существование. Дальше — судись не судись, только деньги теряй.

Для Панасюка, который был второгодником в школе, послужил в армии, несколько лет мучился рядовым менеджером по продажам в небольших фирмах, личный арест если не слава, то публичный зачет.



Разработанный им алгоритм типичен для компании, агрессивно заходящей на рынок, лишь отчасти. Для начала — 20% прибыли тратим на интернет-рекламу. Сгребаем персонал, и каждый проходит стажировку в месяц. Фикс — в 20 тысяч рублей в месяц. Их задача научиться висеть зубами на телефонах и убеждать клиента в чем угодно. При этом новички еженедельно ощущали свои перспективы: на постоянных ток-сборах превозносят передовиков производства, демонстративно отлистывая таким по 500 тысяч рублей. Заодно доводят отстающих до слез. Это по-боливарски, где лошадь двоих не везет: слабые убегают, сильных подстегивает мотивация. Тем более что Панасюк ежедневно рекламировал свой роскошный образ жизни, как формулу победы, и в Инстаграме (ныне аккаунт удален), и в целеустремленных беседах с подчиненными. Цель одна — выйти на миллиард.



Уровень дохода персонала зависел от выручки. Если приносишь 100–150 тысяч — 12 процентов твои, если меньше, то 7 процентов. Кто мешает разводить коммерсантов на миллион миллионов? Методы воспитания для травоядного обывателя сомнительны, а для его адептов — эффективны.



Сторис из инстаграм-аккаунта

При этом Женя Панасюк топил за демонстративное потребление. Сменил «Рендж Ровер» на «Астон Мартин», переехал в апартаменты на Васильевском, снимал виллу в Репино. Все по классике: если украсть миллиард и грамотно вложить, ты уже не жулик, а респектабельный джентльмен. В его доме вы можете заметить девиз: «Be HUMBLE». Будь скромнее. Стильно, модно, иронично.



Сторис из инстаграм-аккаунта

Что дальше было в его планах, тоже не большой секрет — выйти из тени и войти в политику. Так инновационно, вплоть до появления в проеме его дверей экономической полиции, он грезил успешными инвестициями.

Чуть не забыл про резиновые члены (вы бы не простили). Они не для того, что вы подумали. По достоверной информации «Фонтанки», секс-игрушки нужны были для закрепления навыков менеджеров. В смысле тех, кто не давал Панасюку нужный план выработки, грузили назиданием-тренингом. Нерадивый был обязан взять в руку фаллоимитатор, смело выйти в центр Петербурга и под присмотром наставника умудриться продать изделие любому встречному. Жаль. Жаль, «Фонтанка» не имеет видео и этого бизнес-шоу.



Важно: если петербургские бизнесмены возьмут этот метод воспитания на вооружение, то без перечисления определенного процента на лицевой счет Панасюка в изоляторе на Арсенальной улице такой поступок будет расценен как плагиат.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

