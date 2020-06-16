Генпрокуратура Украины хочет арестовать Порошенко

Офис генерального прокурора Украины (ОГП) будет ходатайствовать перед судом о взятии под стражу экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, подозреваемого в деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, сообщает 16 июня «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ОГП. Альтернативой ему может стать многомиллионный залог.



«Офис генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко», — пишет издание.

