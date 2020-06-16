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16.06.2020 18:48
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Генпрокуратура Украины хочет арестовать Порошенко

Офис генерального прокурора Украины (ОГП) будет ходатайствовать перед судом о взятии под стражу экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, подозреваемого в деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, сообщает 16 июня «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ОГП. Альтернативой ему может стать многомиллионный залог.

«Офис генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко», — пишет издание.

Как сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, заседание по избранию меры пресечения экс-президенту назначено на 18 июня в Печерском райсуде Киева. Начало запланировано на 15:15. По словам Новикова, Порошенко явится на заседание, несмотря на смерть отца.

10 июня прокуроры сообщили Порошенко о подозрении по одному из уголовных дел. По данным следствия, пятый президент Украины в 2018 году издал «явно преступный приказ», склонив главу Службы внешней разведки (СВР) страны к превышению им власти и служебных полномочий.

Как ранее отмечало издание «Левый берег», речь идет о деле, которое касается назначения Сергея Семочко замглавы СВР. В июле 2018 года Сергей Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины (СБУ), был назначен Порошенко первым заместителем главы СВР.

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