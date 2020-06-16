Миллер остался во главе «Газпром нефти»

Алексей Миллер переизбран председателем Совета директоров «Газпром нефти», сообщает компания, уточняя, что само общее собрание акционеров компании состоялось в последний рабочий день минувшей недели.
Кроме Миллера в него вошли глава «Газпром нефти» Александр Дюков, генеральный директор «ФК «Зенит» Александр Медведев, члены правления «Газпрома» Геннадий Сухов, Сергей Кузнец, Елена Михайлова, Сергей Меньшиков, заместители председателя правления холдинга Виталий Маркелов, Фамил Садыгов, первый заместитель юридического генерального директора «Газпром экспорт» Михаил Середа, генеральный директор «Русхимальянс» Кирилл Селезнев, первый заместитель начальника департамента «Газпром» Владимир Алисов, а также Валерий Сердюков.