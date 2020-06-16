40% малого бизнеса в Петербурге уйдет в историю из-за коронавируса — председатель совета при Беглове
Значительная часть индивидуальных предприятий Петербурга не переживет ограничений, введенных из-за коронавируса, заявила председатель общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена Церетели.
«По мнению многих экспертов, в том числе экспертов Торгово-промышленной палаты, что и на мой взгляд, то 40% малого бизнеса уйдет в историю. Во всех сферах. В первую очередь я имею в виду бытовые услуги, общепит, частично розничная торговля промтоварами. Это основной костяк, который представлял потребительских рынок Санкт-Петербурга», — сказала она 16 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».
Недавно «Фонтанка» собрала руководителей предприятий малого бизнеса, чтобы выяснить, каким образом их фирмы выживают во время пандемии. Они дали 16 советов.