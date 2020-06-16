Шушарцы припомнили Беглову невыполненное обещание отремонтировать фонтан на Первомайской
Жители Шушар 16 июня в локальном паблике «В Контакте» припомнили губернатору Петербурга Александру Беглову обещание к июню отремонтировать фонтан на Первомайской улице. Но пока объект только проходит стадию оформления как городское имущество.
Градоначальник, который 1 января 2020 года посетил Шушары, в отчете на своей странице «В Контакте» пообещал, что «к лету» будет отремонтирован фонтан на Первомайской улице.
Местные жители в том же месяце уточнили, как движется процесс. 31 января из администрации Пушкинского района пришел ответ (есть в распоряжении редакции), в котором говорилось, что фонтан обладает «признаками бесхозяйного имущества». Для закрепления его на праве хозяйственного ведения за ГУП «Петербургский Водоканал» должен быть сформирован пакет документов. Его планировали направить в комитет имущественных отношений для рассмотрения и принятия решения об учете фонтана как городского имущества. Чиновники обещали подготовить документы до 1 мая и направить их в комитет до 1 июня.
В пресс-службе подведомственного комитету ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» «Фонтанке» подтвердили, что пакет документов поступил и передан в управление Росреестра для дальнейшего включения объекта в реестр собственности города. Но, по данным на 16 июня, ответ из Росреестра не поступал.