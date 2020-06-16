Жители Шушар 16 июня в локальном паблике «В Контакте» припомнили губернатору Петербурга Александру Беглову обещание к июню отремонтировать фонтан на Первомайской улице. Но пока объект только проходит стадию оформления как городское имущество.

Градоначальник, который 1 января 2020 года посетил Шушары, в отчете на своей странице «В Контакте» пообещал, что «к лету» будет отремонтирован фонтан на Первомайской улице.