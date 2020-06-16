FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
70.40р79.15р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
16.06.2020 17:51
0
Печать

Нефтяные цены резко растут

Мировые цены на нефть поднялись на 5% вечером 16 июня.

По состоянию на 17.26 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,51% — до 41,51 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 4,66% — до 38,86 доллара за баррель.

Цены на нефть перешли к росту на фоне оценки спроса Международным энергетическим агентством (МЭА). Оно прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,7 миллиона баррелей в сутки — это рекордный прирост год к году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний