FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
70.40р79.15р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
16.06.2020 17:32
1
Печать

В Финляндии за два дня от коронавируса никто не умер. Число госпитализаций также упало до нуля

Национальное ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии сообщило о снижение смертности от COVID-19.

«Ситуация в Финляндии: 326 (+0) смертельных исходов, связанных с болезнью. Число госпитализаций составляет 22 (+ 0)», — говорится 16 июня в отчете ведомства.

За день COVID-19 в Суоми нашли у 4 человек, а общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 7112. Из них 6400 исцелились. Число летальных исходов два дня держится на отметке 0. В финских больницах с коронавирусом остаются 22 человека, из которых всего 2 — в реанимации.

Финляндия отменила режим ЧП 15 июня, а также накануне частично открыла свои границы для некоторых государств.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

yaprotiv
пример адекватного карантина - людям дали денег - они спокойно сидели дома
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний