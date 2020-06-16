В Финляндии за два дня от коронавируса никто не умер. Число госпитализаций также упало до нуля
Национальное ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии сообщило о снижение смертности от COVID-19.
«Ситуация в Финляндии: 326 (+0) смертельных исходов, связанных с болезнью. Число госпитализаций составляет 22 (+ 0)», — говорится 16 июня в отчете ведомства.
За день COVID-19 в Суоми нашли у 4 человек, а общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 7112. Из них 6400 исцелились. Число летальных исходов два дня держится на отметке 0. В финских больницах с коронавирусом остаются 22 человека, из которых всего 2 — в реанимации.