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16.06.2020 17:40
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На трассе в Челябинской области грузовик без тормозов смял пять машин. Водитель кричал в рацию

Фура с отказавшими тормозами смяла полдесятка машин на трассе М-5 в Челябинской области. Как минимум двое погибли, семеро человек ранены.

Как пишет издание «74.ru», у грузовика отказали тормоза. Водитель кричал об этом в служебную рацию, но сделать ничего не удалось. Судя по кадрам произошедшего, несколько машин перед фурой как раз в этот момент стояли в пробке. На мосту через реку Сильгу проходят ремонтные работы, и водителям приходится затормаживать. Свернуть из-за разделяющего полосы ограждения большегрузу оказалось некуда.

74.ru

Грузовик моментально подмял под себя четыре легковые машины и протаранил фуру.

Сотрудники МЧС приехали через 10 минут. Доставать людей из машин они помогали вместе с очевидцами, их передавали врачам.

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Комментарии (9)

vic_5e4cd1938d1a8
Грёбные грузовики ... вечная история с неисправными тормозами. Почему у грузовиков регулярно отказывают тормоза? Это врождённый деффект класса авто, типа "грузовик" или запущенное техническое состояние конкретных авто? По-моему мнению, за неисправные тормоза, рулевое управление на грузовиках надо вводить особое наказание, например, как управление в состояние алкогольного опьянения.
yaprotiv
очередная "америка с горы" и опять Челябинская обл
261847251
Ни двигателем ни затормозить, ни ретардера нет?
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