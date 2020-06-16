На трассе в Челябинской области грузовик без тормозов смял пять машин. Водитель кричал в рацию
Фура с отказавшими тормозами смяла полдесятка машин на трассе М-5 в Челябинской области. Как минимум двое погибли, семеро человек ранены.
Как пишет издание «74.ru», у грузовика отказали тормоза. Водитель кричал об этом в служебную рацию, но сделать ничего не удалось. Судя по кадрам произошедшего, несколько машин перед фурой как раз в этот момент стояли в пробке. На мосту через реку Сильгу проходят ремонтные работы, и водителям приходится затормаживать. Свернуть из-за разделяющего полосы ограждения большегрузу оказалось некуда.
Грузовик моментально подмял под себя четыре легковые машины и протаранил фуру.
Сотрудники МЧС приехали через 10 минут. Доставать людей из машин они помогали вместе с очевидцами, их передавали врачам.