Мотоциклист наехал на пешехода и погиб сам днём 16 июня недалеко от Египетского моста. 48-летний байкер на «Ямаха YZF-R6S» не справился с управлением, задел ограду на набережной Фонтанки и вылетел на тротуар около 15.10.

Как сообщили в ГУМВД по Петербургу и области, опрокинувшись напротив дома № 134, мотоцикл задел пешехода. 32-летний мужчина не успел отойти, когда корпус байка по инерции понесло на него.



Петербуржец упал, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



Водителю «Ямахи» выжить не удалось. Он умер до приезда врачей. По факту произошедшего проводится проверка.

