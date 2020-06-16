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16.06.2020 17:20
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Байкера на «Ямахе» протащило по набережной Фонтанки. Он задел пешехода, сам умер на месте

Мотоциклист наехал на пешехода и погиб сам днём 16 июня недалеко от Египетского моста. 48-летний байкер на «Ямаха YZF-R6S» не справился с управлением, задел ограду на набережной Фонтанки и вылетел на тротуар около 15.10.

Как сообщили в ГУМВД по Петербургу и области, опрокинувшись напротив дома № 134, мотоцикл задел пешехода. 32-летний мужчина не успел отойти, когда корпус байка по инерции понесло на него.

Петербуржец упал, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Водителю «Ямахи» выжить не удалось. Он умер до приезда врачей. По факту произошедшего проводится проверка.

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Комментарии (13)

prosto_5e4ce2877d5fb
Самоизолировался.
P.S. Пешеходу желаю скорейшего выздоровления, женщине - позабыть произошедшее.
zelf
Такой подарочек девушке прямо к ногам прилетел.
Марти МакФлай
Наехал на выпуклое разделение с велодорожкой задним колесом,его и повело.
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