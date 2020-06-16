МФЦ на Невском проспекте расширят. Для этого потеснят районную администрацию
Губернатор Александр Беглов заявил о потребности расширить помещения многофункционального центра на Невском проспекте, 174. Иначе сложно соблюдать дистанцию.
Как заявил Беглов 16 июня, площадь МФЦ увеличат за счет переселения в соседнее здание некоторых служб администрации Центрального района. «Ко мне давно обращались жители города с просьбой открыть МФЦ. Жизнь не остановишь, нужно регистрировать документы, — цитирует губернатора пресс-служба. — Мы долго вели переговоры с представителями Роспотребнадзора. Они определили условия — соблюдение соответствующего стандарта. Эти условия сегодня выполняются, и МФЦ работают на самом высоком уровне. Все клиенты соблюдают дистанцию, носят маски».
Напомним, МФЦ открылись 25 мая. При этом они могут работать только по предварительной записи «с увеличенным интервалом обслуживания» посетителей. С 15 июня в это правило внесено исключение: оно сделано для приема и обработки заявлений «о голосовании по месту нахождения при проведении общероссийского голосования» по конституционным поправкам.