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16.06.2020 16:59
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Украина потребовала от испанской телекомпании пририсовать ей Крым

Посольство Украины в Мадриде обратилось в Министерство иностранных дел Испании, а также к местной телерадиокомпании RTVE с требованием исправить карту, на которой Крым был показан территорией России, сообщила 16 июня в Facebook замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

«МИД Украины продолжает «преподавать» географию зарубежным СМИ. На этот раз испанской телерадиокомпании RTVE, которая опубликовала инфографику о распространении COVID-19, где оккупированный Крым обозначен частью России. Такие явления недопустимы. Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить это», — написала Джеппар.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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Комментарии (1)

261889661
А что по этому поводу скажет товарищ Онищенко?
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