Ядерные державы устроили столкновение на границе. Китай обвинил индийских военных в «провокационной атаке»

Министерство обороны КНР сообщило, что индийские военнослужащие якобы незаконно перешли линию фактического контроля для дальнейшей атаки.

«Индийские войска дважды незаконно пересекли границу, а также устроили провокационную атаку на китайский персонал, что привело к серьезному конфликту между двумя сторонами», — цитирует 16 июня заявление официального представителя МИД Китая Чжао Лицзянь CNN.

Китайский дипломат не прокомментировал потери в ходе столкновения. Лицзянь призвал Дели отказаться от нарушений на границе.