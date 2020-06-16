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16.06.2020 16:29
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Ядерные державы устроили столкновение на границе. Китай обвинил индийских военных в «провокационной атаке»

Министерство обороны КНР сообщило, что индийские военнослужащие якобы незаконно перешли линию фактического контроля для дальнейшей атаки.

«Индийские войска дважды незаконно пересекли границу, а также устроили провокационную атаку на китайский персонал, что привело к серьезному конфликту между двумя сторонами», — цитирует 16 июня заявление официального представителя МИД Китая Чжао Лицзянь CNN.

Китайский дипломат не прокомментировал потери в ходе столкновения. Лицзянь призвал Дели отказаться от нарушений на границе.

Индийская сторона, в свою очередь, настаивает, что во время «враждебного столкновения» с китайскими войсками «вдоль фактической границы» стран погибли три индийских солдата.

Индия и Китай с 9 июня начали выводить войска со спорной территории — восточного Ладакха. Два государства разделяет так называемая «линия Макмагона», которая признается Индией, но не Китаем. Власти стран неоднократно пытались решить проблему соглашениями.

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Комментарии (1)

Brit
Сейчас США и страны НАТО пытаются уговорить Индию присоединиться к их союзу. Тогда общая численность войск и населения перевесит китайскую.
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