Ядерные державы устроили столкновение на границе. Китай обвинил индийских военных в «провокационной атаке»
Министерство обороны КНР сообщило, что индийские военнослужащие якобы незаконно перешли линию фактического контроля для дальнейшей атаки.
«Индийские войска дважды незаконно пересекли границу, а также устроили провокационную атаку на китайский персонал, что привело к серьезному конфликту между двумя сторонами», — цитирует 16 июня заявление официального представителя МИД Китая Чжао Лицзянь CNN.
Китайский дипломат не прокомментировал потери в ходе столкновения. Лицзянь призвал Дели отказаться от нарушений на границе.
Индийская сторона, в свою очередь, настаивает, что во время «враждебного столкновения» с китайскими войсками «вдоль фактической границы» стран погибли три индийских солдата.
Индия и Китай с 9 июня начали выводить войска со спорной территории — восточного Ладакха. Два государства разделяет так называемая «линия Макмагона», которая признается Индией, но не Китаем. Власти стран неоднократно пытались решить проблему соглашениями.