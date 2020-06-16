В Ленобласти изъяли 150 килограммов просроченной красной икры с кишечной палочкой. Для продажи её «освежили» маркировкой на год
Россельхознадзор у предприятия в Ленобласти изъял 150 килограммов опасной просроченной красной икры, на которую для продажи подделали документы. Как сообщает пресс-служба ведомства 16 июня, по факту поставки недоброкачественной продукции полиция проводит доследственную проверку в ООО «РПК «Азимут».
На предприятие поступала зернистая лососевая икра, срок годности которой истекал через два дня после поступления на площадку фирмы, однако компания незаконно меняла маркировку, продлевая срок годности почти на год, выяснили специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Псковской и Ленинградской областям при анализе ФГИС «Меркурий» (автоматизированная система для сертификации грузов).
«Государственным ветеринарным врачом станции по борьбе с болезнями животных Ленинградской области в систему «Меркурий» был добавлен новый электронный ветеринарный сопроводительный документ, в котором незаконным образом были продлены сроки годности товара почти на год. После изменения данных в «Меркурии» компанией была произведена замена маркировки на товаре и указаны новые сроки годности», — рассказали в управлении.
После этого на рыбоперерабатывающем комбинате «Азимут» были взяты пробы продукции. В икре нашли дрожжи и бактерии группы кишечной палочки. В итоге правоохранительные органы конфисковали 150 килограммов опасной «просрочки», продукцию уничтожат, когда закончится следствие.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».