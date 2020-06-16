В Ленобласти изъяли 150 килограммов просроченной красной икры с кишечной палочкой. Для продажи её «освежили» маркировкой на год

Россельхознадзор у предприятия в Ленобласти изъял 150 килограммов опасной просроченной красной икры, на которую для продажи подделали документы. Как сообщает пресс-служба ведомства 16 июня, по факту поставки недоброкачественной продукции полиция проводит доследственную проверку в ООО «РПК «Азимут».

На предприятие поступала зернистая лососевая икра, срок годности которой истекал через два дня после поступления на площадку фирмы, однако компания незаконно меняла маркировку, продлевая срок годности почти на год, выяснили специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Псковской и Ленинградской областям при анализе ФГИС «Меркурий» (автоматизированная система для сертификации грузов).