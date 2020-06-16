Петербург с начала апреля недополучил 30 млрд рублей. Поддержка бизнеса лишит его 20 млрд

Как сообщает 16 июня пресс-служба администрации губернатора, предложения по восстановлению сбалансированности региональных бюджетов сегодня обсуждали на заседании консультативной комиссии Госсовета РФ по вопросам финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. Александр Беглов отчитался по принятым мерам поддержки бизнеса — снижении налоговых ставок, отмене авансовых платежей по региональным налогам, отсрочке по аренде за II и III кварталы. Кроме того, он назвал докапитализацию профильных фондов.

«Только за счет этих мер в 2020 году потери городского бюджета могут превысить 18 млрд рублей, — говорится в сообщении пресс-службы. — Еще 1,5 млрд город потеряет в результате налоговых мер поддержки бизнеса, принятых на федеральном уровне». Напомним, ранее губернатор подписал закон о корректировке бюджета 2020 года, которая снижает прогноз по доходам 101,2 млрд рублей и увеличивает дефицит более чем вдвое — до 111,1 млрд руб. Подробнее об изначальном проекте и о том, как его правили, читайте в материалах «Фонтанки».

Теперь предполагается, что из федерального правительства Петербург получит 29 млрд рублей. Большая часть из уже выделенных 10 млрд направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, в том числе на перепрофилирование стационаров, выплаты медикам и социальным работникам и другое. При этом Александр Беглов заявил, что необходимо проработать механизм компенсации доходов, которые выпадают из-за федеральных мер поддержки бизнеса. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность предоставления федеральных бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до трех лет для частичного покрытия дефицита.