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16.06.2020 15:49
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«Кто-то закрывает глаза». Глава Минприроды не исключил повторения такой же катастрофы, как в Норильске

Такое ЧП, как в Норильске, может повториться, если не предпринять мер. Поэтому контролирующим органам необходимо провести огромную работу по проверке компаний, работающих в Арктике. Об этом заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин 16 июня, передаёт РИА Новости.

«Нужно провести инвентаризацию объектов, находящихся в Арктике, потому что долгие годы предписания Роспотребнадзора выполняются не вовремя иногда, сроки затягиваются, а иногда кто-то на это закрывает глаза. Это недопустимо. Такие объекты, которые построены 30–40 лет назад, будут повторять историю, которая здесь произошла. Мы не исключаем такого варианта. Поэтому нужно срочно, в кратчайшие сроки провести инвентаризацию», — сказал Кобылкин в Норильске. Он также напомнил слова президента о том, что построить новый резервуар было бы намного дешевле понесённых затрат.

Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился 29 мая. Тысячи тонн горючего попали в реку и другие водоемы. Через пять дней после разлива был введен режим ЧС федерального масштаба. Экологи оценили ущерб примерно в 6 млрд рублей.

В рамках специального совещания президент России Владимир Путин остался недоволен несвоевременной реакцией властей Красноярского края на ЧП. После мероприятия был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела, которые отправились в Центральный аппарат Следственного комитета РФ. Уголовное дело расследуется по фактам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении земли и воды в результате разлива нефтепродуктов из хранилища на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», а также халатности должностных лиц в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.

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Комментарии (3)

Звездочёт
Кобылкин - голова!
krasnonosov
Зная как строят новые АЭС и сколько раз уже был продлен срок эксплуатации старых атомных энергоблоков (в том числе РБМК - чернобыльского типа) в России можно сделать аналогичное заключение и о вероятности повторений Чернобыля в том числе.
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