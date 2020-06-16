«Кто-то закрывает глаза». Глава Минприроды не исключил повторения такой же катастрофы, как в Норильске
Такое ЧП, как в Норильске, может повториться, если не предпринять мер. Поэтому контролирующим органам необходимо провести огромную работу по проверке компаний, работающих в Арктике. Об этом заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин 16 июня, передаёт РИА Новости.
«Нужно провести инвентаризацию объектов, находящихся в Арктике, потому что долгие годы предписания Роспотребнадзора выполняются не вовремя иногда, сроки затягиваются, а иногда кто-то на это закрывает глаза. Это недопустимо. Такие объекты, которые построены 30–40 лет назад, будут повторять историю, которая здесь произошла. Мы не исключаем такого варианта. Поэтому нужно срочно, в кратчайшие сроки провести инвентаризацию», — сказал Кобылкин в Норильске. Он также напомнил слова президента о том, что построить новый резервуар было бы намного дешевле понесённых затрат.
Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился 29 мая. Тысячи тонн горючего попали в реку и другие водоемы. Через пять дней после разлива был введен режим ЧС федерального масштаба. Экологи оценили ущерб примерно в 6 млрд рублей.
В рамках специального совещания президент России Владимир Путин остался недоволен несвоевременной реакцией властей Красноярского края на ЧП. После мероприятия был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела, которые отправились в Центральный аппарат Следственного комитета РФ. Уголовное дело расследуется по фактам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении земли и воды в результате разлива нефтепродуктов из хранилища на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», а также халатности должностных лиц в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.