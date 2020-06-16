«Кто-то закрывает глаза». Глава Минприроды не исключил повторения такой же катастрофы, как в Норильске

Такое ЧП, как в Норильске, может повториться, если не предпринять мер. Поэтому контролирующим органам необходимо провести огромную работу по проверке компаний, работающих в Арктике. Об этом заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин 16 июня, передаёт РИА Новости.



«Нужно провести инвентаризацию объектов, находящихся в Арктике, потому что долгие годы предписания Роспотребнадзора выполняются не вовремя иногда, сроки затягиваются, а иногда кто-то на это закрывает глаза. Это недопустимо. Такие объекты, которые построены 30–40 лет назад, будут повторять историю, которая здесь произошла. Мы не исключаем такого варианта. Поэтому нужно срочно, в кратчайшие сроки провести инвентаризацию», — сказал Кобылкин в Норильске. Он также напомнил слова президента о том, что построить новый резервуар было бы намного дешевле понесённых затрат.