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16.06.2020 15:27
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Врачам выплатили больше 1 миллиарда коронавирусных надбавок. Помогло вмешательство прокуратуры

Больше 1 миллиарда рублей за работу во время пандемии получили российские медики. За процессом перевода им средств следят специалисты Генпрокуратуры.

Как 16 июня сообщил первый замглавы надзорного ведомства Александр Буксман, «тема со сцены не уходит», сотрудники ежедневно контролируют то, как происходят выплаты врачам и медицинским работникам на всех уровнях. Его слова приводит Interfax. Прибавки, согласно президентскому указу, положены специалистам, работающим с коронавирусом. С июня сведения обо всех медиках и студентах профильных вузов, которым положены деньги, вносятся https://doctorpiter.ru/articles/25486/ в Единую систему учёта СОVID-19.

При этом на отсутствие стимулирующих выплат жалуются специалисты отдельных учреждений и регионов. Так, на проблему обратили внимание санитары московского бюро судмедэкспертизы: они перевозят тела в том числе и скончавшихся от вируса, подвергаются риску заражения и с начала эпидемии работают сверхурочно. При этом, как заявили в департаменте здравоохранения Москвы, формально выплаты им не положены, потому как «трупы не дышат».

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Комментарии (1)

260618801
Если бы постановление было написано по человечески, а не как "курица лапой", вмешательство генпрокуратуры не потребовалось бы. А так, властная вертикаль наплодила чиновников-шариковых, пишут чёрт знает что, в итоге исполнитель будет виноват если выполнит, равно как и если не выполнит.
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