Врачам выплатили больше 1 миллиарда коронавирусных надбавок. Помогло вмешательство прокуратуры
Больше 1 миллиарда рублей за работу во время пандемии получили российские медики. За процессом перевода им средств следят специалисты Генпрокуратуры.
Как 16 июня сообщил первый замглавы надзорного ведомства Александр Буксман, «тема со сцены не уходит», сотрудники ежедневно контролируют то, как происходят выплаты врачам и медицинским работникам на всех уровнях. Его слова приводит Interfax. Прибавки, согласно президентскому указу, положены специалистам, работающим с коронавирусом. С июня сведения обо всех медиках и студентах профильных вузов, которым положены деньги, вносятся https://doctorpiter.ru/articles/25486/ в Единую систему учёта СОVID-19.
При этом на отсутствие стимулирующих выплат жалуются специалисты отдельных учреждений и регионов. Так, на проблему обратили внимание санитары московского бюро судмедэкспертизы: они перевозят тела в том числе и скончавшихся от вируса, подвергаются риску заражения и с начала эпидемии работают сверхурочно. При этом, как заявили в департаменте здравоохранения Москвы, формально выплаты им не положены, потому как «трупы не дышат».