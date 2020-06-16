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16.06.2020 15:15
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«Окончательное решение не принято». НАТО призывает США подумать перед выводом войск из Германии

Министры обороны стран — членов НАТО собираются на этой неделе обсудить решение США вывести солдат из ФРГ.

«США дали ясно понять, что окончательное решение о том, как и когда произойдет вывод войск, не принято», — цитирует 16 июня заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга газета San Francisco Chronicle.

По его словам, 17–18 июня пройдет саммит натовских министров обороны в формате видеоконференции, на котором будет подниматься тема возможного вывода войск США из ФРГ. Столтенберг подчеркнул, что он находится в контакте с американским и немецким руководством по этому поводу. «Для меня важно то, что мы обеспечиваем оборону и поддерживаем прочные связи между Северной Америкой и Европой», — резюмировал генсек НАТО.

Президент Дональд Трамп накануне объявил, что США хотят сократить численность своего военного контингента в Германии, если власти ФРГ не заплатят за их размещение.

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