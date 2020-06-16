Теперь Череповец. На металлургическом производстве разлили 2,6 тонны бензола

«Около двух часов ночи осуществлялась технологическая операция скачивания бензола для синтеза в железнодорожную цистерну. После наполнения емкости клапан, который должен был закрыться после загрузки в цистерны, не отработал. Произошла утечка, бензол попал в приямок, который своевременно был засыпан угольной смесью», — цитирует генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгения Виноградова пресс-служба правительства региона.

В Череповце на металлургическом комбинате в ночь на 16 июня разлилось 2,6 тонны бензола. Как утверждает правительство Вологодской области, экологии и жителям города ничто не угрожает.

На пульт дежурного сообщение об инциденте, по данным МЧС, поступило в 4:30 утра. Сообщалось о разливе 20 тонн бензола. На завод прибыли 63 спасателя и 14 единиц техники, однако, по оценке специалистов, объём утечки оказался меньше заявленного — 2,6 тонны продукта. Вещество разлилось по бетонной площадке. Чтобы убрать жидкость, специалисты использовали коксовую смесь в качестве абсорбента. Собранное утилизируют в коксовой печи.

После ЧП губернатор Олег Кувшинников посетил производство и заявил о локализации. «Превышений предельно допустимой концентрации не выявлено ни в сточные воды, ни в ливневую канализацию, ни в воздух бензол не попал. За пределами производственной площадки газоанализаторы не фиксируют превышения ПДК, персонал не пострадал», — сказал Олег Кувшинников.

Это уже третье крупное происшествие с разливом опасных химикатов в России за последние 2,5 недели. В начале июня страну потрясли новости об утечке 21 тысячи нефтепродуктов в реки и ледниковое озеро с предприятия «Норникеля» в Норильске — режим ЧС объявили только через пять дней после происшествия. А 8 июня стало известно о разливе нескольких тонн нефти из аварийной скважины Дюсушевского месторождения в труднодоступном районе Заполярья.