Вход в клуб-ресторан Joker на площади Конституции, 2 перегородили бетонными блоками. Как рассказал «Фонтанке» представитель заведения Сергей Гейченко, это дело рук не поборников трезвого образа жизни, а арендодателя - Института проектирования на речном транспорте. Не дождавшись платы за период простоя, тот решил пустить в ход весомые аргументы.



По словам Гейченко, Joker закрылся 28 марта. Поскольку деятельность не велась, ресторан попросил арендодателя освободить его от платы. Официального ответа на письмо не поступило, но телефонные звонки напоминали о необходимости погасить задолженность. Наведавшись на площадь Конституции 15 июня, сотрудники клуба увидели, что вход перегорожен массивными конструкциями, что расценили, как воспрепятствование доступа к своему имуществу. Увещевания представителей арендодателя ни к чем не привели. «Сегодня мы вызвали полицию, ждем», - сказал Гейченко.