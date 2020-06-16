Проектный институт и ночной клуб не договорились об условиях аренды в период пандемии. Конфликт попытались решить с помощью бетона
Вход в клуб-ресторан Joker на площади Конституции, 2 перегородили бетонными блоками. Как рассказал «Фонтанке» представитель заведения Сергей Гейченко, это дело рук не поборников трезвого образа жизни, а арендодателя - Института проектирования на речном транспорте. Не дождавшись платы за период простоя, тот решил пустить в ход весомые аргументы.
По словам Гейченко, Joker закрылся 28 марта. Поскольку деятельность не велась, ресторан попросил арендодателя освободить его от платы. Официального ответа на письмо не поступило, но телефонные звонки напоминали о необходимости погасить задолженность. Наведавшись на площадь Конституции 15 июня, сотрудники клуба увидели, что вход перегорожен массивными конструкциями, что расценили, как воспрепятствование доступа к своему имуществу. Увещевания представителей арендодателя ни к чем не привели. «Сегодня мы вызвали полицию, ждем», - сказал Гейченко.
Директор Института проектирования на речном транспорте Вадим Дубман сообщил «Фонтанке», что о бетонных блоках, перегородивших вход в Joker, ему ничего не известно. Но факт разногласий с арендатором подтвердил. «На время простоя мы им обнулили ставку. Но они они не заплатили долг, возникший еще до марта», - сказал он.
Сергей Гейченко признал факт задолженности. По его словам, Joker готов расплатиться после возобновления деятельности. Но обнуление ставки на время пандемии до сих пор не зафиксировано в дополнительном соглашении к договору аренды, добавил он.
Ранее «Фонтанка» сообщала о конфликте между арендаторами «Большого Гостиного двора» с оператором универмага. По словам ретейлеров, управляющая компания также пытается давить на них, преграждая доступ к имуществу.