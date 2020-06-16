Моральный вред трех избитых полицейскими участников петербургского митинга оценили в 43 тысячи евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 июня обязал Россию выплатить 43 тысячи евро компенсации участникам законного митинга, которые были избиты бойцами ОМОНа в Петербурге в 2007 году. Государство не смогло обеспечить адекватное расследование, сделали вывод страсбургские служители Фемиды.

Согласованный Смольным так называемый «Марш несогласных» прошел 15 апреля 2007 года на перед ТЮЗом. Однако его участникам не удалось мирно покинуть Пионерскую площадь — станция метро «Пушкинская» оказалась закрыта, а ОМОН жестоко избивал оказавшихся в западне людей. Пострадало несколько журналистов (в том числе «Фонтанки») и случайных прохожих.



В Мариинской больнице с черепно-мозговой травмой оказался 52-летний инвалид Александр Казанцев. По его словам, он не планировал участвовать ни в каких политических акциях, а в свой день рождения просто гулял с супругой по Загородному проспекту. Неизвестный милиционер избил пожилую пару на территории Введенского сквера. Многочисленные переломы медики зафиксировали и у члена петербургского бюро партии «Яблоко» Ольги Цепиловой.

По заявлению потерпевших прокуратура возбудила уголовное дело, однако за четыре года установить конкретных виновников не удалось — бойцы ОМОНа не имели никаких идентификаторов и были в закрытых шлемах. Допрос самих служителей правопорядка, анализ фото- и видеоматериалов, попытка опознать нарушителя по номеру шлема и фотографии в газете, по уверению следователей, не увенчались успехом. В итоге производство по делу было приостановлено. Рассмотрев жалобы потерпевших, Октябрьский районный суд подтвердил факт превышения полномочий рядом «неопознанных сотрудников милиции», но не нашел способа установить их личность. К аналогичному выводу пришел и Санкт-Петербургский городской суд.



Обратившиеся в Страсбург потерпевшие расценили поведение сотрудников милиции как бесчеловечное обращение. По утверждению чиновников Министерства юстиции РФ, ОМОН законно применили силу в отношении нарушителей — группы участников митинга, которые после его окончания попыталась провести несанкционированный марш, выкрикивали провокационные лозунги и бросали бутылки в сотрудников милиции. При этом о противоправных действиях самих заявителей не сообщалось.

Европейский суд признал расширительное применение силы недопустимым: «Человек не перестает пользоваться правом на мирные собрания в результате спорадического насилия или других наказуемых действий, совершенных в ходе демонстрации другими, если рассматриваемое лицо остается мирным в своих собственных намерениях или поведении», — отмечается в решении ЕСПЧ.

Признав вмешательство государства не обоснованным, а расследование неэффективным, Европейский суд предписал выплатить Александру Казанцеву и Ольге Цепиловой по 19,5 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, Наталье Казанцевой — 4 тысячи евро. В 3,1 тысячи страсбургские служители Фемиды оценили причиненный супругам материальный ущерб (расходы на лечение).

