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16.06.2020 14:44
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Желтый мотоцикл разломало после столкновения с «Джипом» в Красногвардейском районе. Байкер умер на руках врачей

Смертельные травмы во время аварии на Челябинской улице, 125, получил 32-летний байкер. После столкновения с «Джип Гранд Чероки» около 12.35 дня 16 июня мотоцикл мужчины буквально разломало пополам. Фотографии с места аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях .

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщают в УГИБДД по городу и области, за рулём внедорожника находился 68-летний петербуржец. Что именно произошло на дороге, сейчас выясняют специалисты. Байкера госпитализировали с тяжёлыми травмами, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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