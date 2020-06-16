Желтый мотоцикл разломало после столкновения с «Джипом» в Красногвардейском районе. Байкер умер на руках врачей
Смертельные травмы во время аварии на Челябинской улице, 125, получил 32-летний байкер. После столкновения с «Джип Гранд Чероки» около 12.35 дня 16 июня мотоцикл мужчины буквально разломало пополам. Фотографии с места аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях .
Как сообщают в УГИБДД по городу и области, за рулём внедорожника находился 68-летний петербуржец. Что именно произошло на дороге, сейчас выясняют специалисты. Байкера госпитализировали с тяжёлыми травмами, но спасти его жизнь врачам не удалось.