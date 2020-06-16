Не только россияне не могут прорваться за границу в эпоху пандемии коронавируса. Предметы старины не достигли своего получателя из Европы. Посылку, отправленную из Петербурга, задержали сотрудники Пулковской таможни. Внутри неё находились настоящие ценности.

Как сообщает пресс-служба таможни 16 июня, почтовое отправление заинтересовало сотрудников в ходе контроля на границе. Посылка содержала иконы и кресты, которые решено было отправить на экспертизу. По итогам выяснилось, что все предметы внутри обладают культурной ценностью.

«Шесть из них (икон. — Прим. ред.) выполнены в технике меднолитой пластики. Такое литье утвердилось в русском церковном искусстве в домонгольскую эпоху и пережило второе рождение в начале XVIII века. Большинство предметов, по определению эксперта, датируются XIX веком. Путевая икона с изображением Николая Чудотворца относится ко второй половине XVIII века. Самым древним из пересылаемых предметов оказался нательный крест. Он является предметом русского Средневековья. Его создание можно отнести к XII–XV векам», — уточнили представители таможни.

По результатам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза»). Она предусматривает не только конфискацию товаров, но и штраф в размере от 1 до 2,5 тысячи рублей.