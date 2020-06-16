FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
70.40р79.15р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
16.06.2020 15:10
2
Печать

Пулковская таможня нашла в посылке петербуржца старинные ценности. Европа осталась без креста и икон

Не только россияне не могут прорваться за границу в эпоху пандемии коронавируса. Предметы старины не достигли своего получателя из Европы. Посылку, отправленную из Петербурга, задержали сотрудники Пулковской таможни. Внутри неё находились настоящие ценности.

Фото: пресс-служба Пулковской таможни
Фото: пресс-служба Пулковской таможни
Фото: пресс-служба Пулковской таможни

Как сообщает пресс-служба таможни 16 июня, почтовое отправление заинтересовало сотрудников в ходе контроля на границе. Посылка содержала иконы и кресты, которые решено было отправить на экспертизу. По итогам выяснилось, что все предметы внутри обладают культурной ценностью.

«Шесть из них (икон. — Прим. ред.) выполнены в технике меднолитой пластики. Такое литье утвердилось в русском церковном искусстве в домонгольскую эпоху и пережило второе рождение в начале XVIII века. Большинство предметов, по определению эксперта, датируются XIX веком. Путевая икона с изображением Николая Чудотворца относится ко второй половине XVIII века. Самым древним из пересылаемых предметов оказался нательный крест. Он является предметом русского Средневековья. Его создание можно отнести к XII–XV векам», — уточнили представители таможни.

По результатам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза»). Она предусматривает не только конфискацию товаров, но и штраф в размере от 1 до 2,5 тысячи рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Brit
В 70-80-х годах прошлого века у евреев, эмигрировавших из СССР, тоже отбирали все их фамильные ценности. Менее ценная их часть оказалась в запасниках Эрмитажа, более ценная раздана в виде пооощрений высокопоставленным сотрудникам ГБ и ЦК КПСС.
krasnonosov
"Над Шере-метьево
В ноябре третьего —
Метео-условия не те.
Я стою встревоженный,
Бледный, но ухоженный
На досмотр таможенный в хвосте.Стоял сначала, чтоб не нарываться —
Я сам спиртного лишку загрузил,
А впереди шмонали уругвайца,
Который контрабанду провозил.Крест на груди в густой шерсти —
Толпа как хором ахнет:
«За ноги надо потрясти —
Глядишь, чего и звякнет!»И точно: ниже живота —
Смешно, да не до смеху —
Висели два литых креста
Пятнадцатого веку.Ох, как он сетовал:
Где закон? Нету, мол!
Я могу, мол, опоздать на рейс!..
Но Христа распятого
В половине пятого
Не пустили в Буэнос-Айрес." (с) В.С. Высоцкий
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний