Миллионер Лебедев откроет «независимое» СМИ на русском языке

Бизнесмен Александр Лебедев собирается в конце июня запустить российскую версию своего британского издания Independent.
«Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent», — сообщает 15 июня РБК со ссылкой на окружение бизнесмена.
Специального контента для российской публики производиться не будет. Россияне на родном языке смогут прочитать только материалы британской газеты Independent (англ. «Независимый». — Прим. ред.), которую Лебедев купил в 2010-м.
Сейчас российская версия работает в тестовом режиме. Инвестиции в новый проект оцениваются в «десятки миллионов рублей».
Роскомнадзор в ноябре 2019 года выдал свидетельство о регистрации СМИ российскому Independent, учредителем которого стало принадлежащее Лебедеву ООО «Индепендент Рус».