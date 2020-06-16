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16.06.2020 14:20
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Миллионер Лебедев откроет «независимое» СМИ на русском языке

Бизнесмен Александр Лебедев собирается в конце июня запустить российскую версию своего британского издания Independent.

«Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent», — сообщает 15 июня РБК со ссылкой на окружение бизнесмена.

Специального контента для российской публики производиться не будет. Россияне на родном языке смогут прочитать только материалы британской газеты Independent (англ. «Независимый». — Прим. ред.), которую Лебедев купил в 2010-м.

Сейчас российская версия работает в тестовом режиме. Инвестиции в новый проект оцениваются в «десятки миллионов рублей».

Роскомнадзор в ноябре 2019 года выдал свидетельство о регистрации СМИ российскому Independent, учредителем которого стало принадлежащее Лебедеву ООО «Индепендент Рус».

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