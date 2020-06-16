Научно-технический центр ПАО «КамАЗ» разработал электрический мусоровоз. Он называется «Чистогор».

Как сообщает 16 июня пресс-служба компании, модель стала первой в новой серии электрических грузовых автомобилей КамАЗа. Система помощи водителю ADAS 3-го уровня позволяет машине двигаться в полуавтономном режиме. Водитель выполняет роль оператора-контролёра и лишь иногда вмешивается в процесс движения грузовика.

В августе начнутся дорожные испытания, в 2023 году мусоровоз планируется запустить в серийное производство.