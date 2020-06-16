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16.06.2020 16:06
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КамАЗ сделал электрический мусоровоз. Он может трансформироваться

Научно-технический центр ПАО «КамАЗ» разработал электрический мусоровоз. Он называется «Чистогор».

Как сообщает 16 июня пресс-служба компании, модель стала первой в новой серии электрических грузовых автомобилей КамАЗа. Система помощи водителю ADAS 3-го уровня позволяет машине двигаться в полуавтономном режиме. Водитель выполняет роль оператора-контролёра и лишь иногда вмешивается в процесс движения грузовика.

В августе начнутся дорожные испытания, в 2023 году мусоровоз планируется запустить в серийное производство.

Фото&nbsp;<a href="https://kamaz.ru/" class="_">kamaz.ru</a>
Фото kamaz.ru

Полная масса мусоровоза — 19,5 тонны, грузоподъёмность — 6 тонн, максимальная скорость — не менее 90 км/час, ёмкость тяговой аккумуляторной батареи — 156,6 кВт/ч. Запас хода при полной массе автомобиля и при прессовании мусора должен быть не менее 100 км — это два цикла сбора и выгрузки мусора. Благодаря тому, что двигатель работает тихо, уборку можно проводить по ночам. Автомобиль можно переоборудовать в бортовой грузовик, рефрижератор, изотермический фургон, автоэвакуатор, автогидроподъёмник и автомобиль-цистерну.

Фото&nbsp;<a href="https://kamaz.ru/" class="_">kamaz.ru</a>
Фото kamaz.ru

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Комментарии (1)

freestyler
"Благодаря тому, что двигатель работает тихо, уборку можно проводить по ночам" - а что, благодаря тихому двигателю мусорные баки тоже грохотать перестанут?
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