Научно-технический центр ПАО «КамАЗ» разработал электрический мусоровоз. Он называется «Чистогор».
Как сообщает 16 июня пресс-служба компании, модель стала первой в новой серии электрических грузовых автомобилей КамАЗа. Система помощи водителю ADAS 3-го уровня позволяет машине двигаться в полуавтономном режиме. Водитель выполняет роль оператора-контролёра и лишь иногда вмешивается в процесс движения грузовика.
В августе начнутся дорожные испытания, в 2023 году мусоровоз планируется запустить в серийное производство.
Полная масса мусоровоза — 19,5 тонны, грузоподъёмность — 6 тонн, максимальная скорость — не менее 90 км/час, ёмкость тяговой аккумуляторной батареи — 156,6 кВт/ч. Запас хода при полной массе автомобиля и при прессовании мусора должен быть не менее 100 км — это два цикла сбора и выгрузки мусора. Благодаря тому, что двигатель работает тихо, уборку можно проводить по ночам. Автомобиль можно переоборудовать в бортовой грузовик, рефрижератор, изотермический фургон, автоэвакуатор, автогидроподъёмник и автомобиль-цистерну.