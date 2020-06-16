«Вирус существует, и я не пожелаю врагу пережить весь этот кошмар!» Примадонна Хибла Герзмава рассказала, что победила коронавирус

Оперная дива абхазского происхождения Хибла Герзмава сообщила о том, что переболела COVID-19. О том, как ей удалось справиться с коронавирусам, российская звезда рассказала в Facebook 16 июня.

«Я переболела COVID-19, и что самое обидное, я безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала все меры предосторожности, но вирус проник в мой дом», — пишет она, сообщая, что почувствовала заболевание в середине мая.



«Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твоё тело, жилы, голову, болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах, — продолжает певица. — Врачи диагностировали лёгкую форму, без надобности в госпитализации, с лечением на дому. Страшно подумать, если у меня была лёгкая форма, то как мучаются люди при тяжёлой и средней тяжести? Вирус существует, и я не пожелаю врагу пережить весь этот кошмар! Меня злят люди, которые легкомысленно и пренебрежительно относятся ко всему происходящему, не верят и думают, что всё это выдумка!»