Молодую петербурженку выследили и сожгли ей «Инфинити». На ночь она припарковалась у чужого дома
В Петербурге 24-летней женщине сожгли автомобиль. Попавший на видео преступник явно знал, где и во сколько искать Infiniti FX 37, припаркованный не у дома хозяйки.
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В распоряжении «Фонтанки» 16 июня оказалась запись поджога. На парковке у 12-го дома по проспекту Кузнецова неизвестный подобрал время, чтобы не быть замеченным проезжавшими автомобилистами, облил машину-жертву и убежал.
В распоряжении «Фонтанки» 16 июня оказалась запись поджога. На парковке у 12-го дома по проспекту Кузнецова неизвестный подобрал время, чтобы не быть замеченным проезжавшими автомобилистами, облил машину-жертву и убежал.
Фонтанка.ру