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16.06.2020 14:33
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Молодую петербурженку выследили и сожгли ей «Инфинити». На ночь она припарковалась у чужого дома

В Петербурге 24-летней женщине сожгли автомобиль. Попавший на видео преступник явно знал, где и во сколько искать Infiniti FX 37, припаркованный не у дома хозяйки.

В распоряжении «Фонтанки» 16 июня оказалась запись поджога. На парковке у 12-го дома по проспекту Кузнецова неизвестный подобрал время, чтобы не быть замеченным проезжавшими автомобилистами, облил машину-жертву и убежал.

Фонтанка.ру

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

kоt-obormot
По моему тут все очевидно: "А нефигу было по чужим мужикам шляццо!"©мстители
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syshsun
Может не дала?
Или дала,но ему.
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