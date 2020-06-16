Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за сброса неочищенных сточных вод сотрудниками «Норникеля»
Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Механобринжиниринг» по статье 246 УК РФ (нарушение привил охраны окружающей среды).
«По предварительной версии следствия, в период с июня 2017-го по июль 2019 года неустановленные лица из числа сотрудников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Механобринжиниринг», ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, в результате чего неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника «Октябрьский», — сообщается 16 июня на сайте ведомства.
В результате сброса неочищенных сточных вод окружающей среде был причинен вред, устранение которого оценивается в 154 миллиона рублей. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Следствие сейчас устанавливает виновных.
В Красноярском крае на промышленной площадке дочернего предприятия «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), ранее произошло разрушение резервуара с топливом, которое потекло в реки и другие водоемы. Президент Владимир Путин назвал произошедшее в Норильске «чрезвычайной ситуацией», отметив нанесенный природе «серьезный урон». После совещания у Путина были возбуждены три уголовных дела, а одно из них по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).