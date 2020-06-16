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16.06.2020 13:40
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Президент Белоруссии найдет альтернативу российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 июня заявил о том, что у страны есть возможность найти альтернативу российским поставкам газа, его слова приводит пресс-служба главы соседнего государства.

«И нефти хватает в мире — бери не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти», — сказал Лукашенко.

Текущая цена на российский газ для Белоруссии составляет $ 127 за тыс. кубометров.

29 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что объем задолженности Белоруссии перед «Газпромом» за поставки российского газа составляет $165,57 млн. Он подчеркнул, что «Газпром» готов начать переговоры с Белоруссией по цене на газ на 2021 год только после погашения текущей задолженности.
В начале июня Минэнерго Белоруссии направило «Газпрому» письмо, в котором обозначило ключевые вопросы по условиям поставок российского газа в Белоруссию в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.
8 июня глава газового холдинга Алексей Миллер направил ответ на письмо министра энергетики Белоруссии. В письме «Газпром» отмечает, что условия поставок газа в 2020 году были окончательно согласованы 14 февраля 2020 года. При этом «Газпром» подтвердил готовность начать переговоры в отношении условий поставок газа на период с 1 января 2021 года в случае полного соблюдения белорусской стороной договоренностей в 2020 году.

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Комментарии (10)

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***_555
Торгуется Бацька. Давно пора его послать за альтернативами.
261254291
Скорее найдут альтернативу Батьке.
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