Президент Белоруссии найдет альтернативу российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 июня заявил о том, что у страны есть возможность найти альтернативу российским поставкам газа, его слова приводит пресс-служба главы соседнего государства.



«И нефти хватает в мире — бери не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти», — сказал Лукашенко.



Текущая цена на российский газ для Белоруссии составляет $ 127 за тыс. кубометров.

