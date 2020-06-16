Мотоциклист в Петербурге сбил сотрудника ГИБДД и влетел в припаркованную машину

Как сообщает 16 июня отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, инцидент произошёл 15 июня около 13:35 на улице Ивана Черных, 35. Сотрудники ГИБДД подали сигнал об остановке 23-летнему мотоциклисту на «Кавасаки». Он в ответ нажал на газ и, пытаясь скрыться, наехал на дорожного полицейского, а затем врезался в припаркованный автомобиль «Тойота Авенсис». Инспектор ДПС получил травмы средней степени тяжести. Мотоциклист задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В паблике «Мотосолидарность ДТП» отмечали, что мотоцикл — без номеров, его забрали на штрафстоянку. Инспектор, по данным мотосообщества, получил перелом. «По словам водителя припаркованного авто, ИДПС ему махнул остановиться, а парень газанул прямо в него, хотя была возможность сманеврировать и сбежать», — отмечают в комментариях.

Напомним ещё один инцидент, в результате которого сотрудники ГИБДД пострадали от действий водителя. Ночью в Александровском парке остановили «Мерседес Гелендваген», чтобы проверить документы, но автомобилист и его пассажир напали на инспекторов.