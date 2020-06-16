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16.06.2020 13:17
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Путин проведет «Прямую линию» после голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле обозначали сроки, когда состоится ежегодное общение президента с народом в рамках «Прямой линии».

«Нет, перед голосованием по Конституции не планирует», — цитирует https://tass.ru/politika/8735031 15 июня заявление пресс-секретаря президента ТАСС.

По словам Дмитрия Пескова, сроки «Прямой линии» будут определены позже. В этом году мероприятие пройдет «в обычном формате».

В мае Песков «по понятным причинам» не стал называть сроки новой «Прямой линии» Путина.

Глава государства назначил плебисцит на 1 июля, посчитав этот день «вполне подходящей датой». В Роспотребнадзоре зафиксировали «низшую точку» коронавируса и одобрили проведение голосования.

«Прямая линия» с Путиным в 2020 году должна стать 18-й по счету. Рекордом продолжительности считается программа 2013 года, когда президент отвечал на вопросы 4 часа 47 минут. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего на различные региональные проблемы. В Кремле называют прямые линии с президентом одной из лучших форм соцопроса.

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Комментарии (8)

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