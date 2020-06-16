Биатлонист Малышко претендует на попадание в резервную сборную России

Петербургский биатлонист Дмитрий Малышко, ранее не попавший в основную сборную России, может войти в состав запасной команды. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главного тренера запасной команды Сергея Белозерова.

«По идее, мы должны работать с теми 16 спортсменами, которые были утверждены. Но есть еще ребята из резервного списка, которых мы можем взять, допустим, за счет региона или вместо кого-то. Это оставляет определенный простор для маневра. Пока еще не все до конца ясно. Хочу ли я видеть в своей команде Дмитрия Малышко? Тут мои личные «хотелки» ни при чем, есть объективные факторы. В прошлом году мы несколько изменили тренировочный процесс, и у Димы были очень благоприятные сдвиги в плане скорости. Со стрельбой — да, не получилось. Но это рабочий момент», — заявил Сергей Белозеров.