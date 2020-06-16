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В ГК «ПСК» рассказали, кому подойдёт расширенная рассрочка
Что делать, когда ипотека не подходит, но дом скоро будет построен и рассрочка слишком короткая? У ГК «ПСК» есть решение — новые программы длинной рассрочки.
В мае и июне ГК «ПСК» представила две программы расширенной рассрочки: пятилетнюю на апартаменты в комплексе START и трёхлетнюю на квартиры в ЖК Nobelius. Обе программы подразумевают окончание выплат после завершения строительства и ввода домов в эксплуатацию. START будет построен до конца 2021 года, а Nobelius — до конца текущего года.
Длительная рассрочка от застройщика в обоих случаях выступает альтернативой ипотеке. В отличие от банков, не требуется собирать пакет документов со справками из налоговой и бухгалтерии.
Рассрочка от застройщика востребована в бизнес-классе и сегменте апартаментов. В кризис спрос на такие программы увеличивается, поскольку подтверждать доходы банкам в ряде случаев становится проблематично.
Кому подходит длинная рассрочка
Новые программы являются решением для покупателей, находящихся во временном неоплачиваемом отпуске, но при этом сохранивших платёжеспособность и источники доходов.
Это решение для бизнесменов, к которым банки предъявляют повышенные требования. И в кризисное время такие требования могут становиться невыполнимыми.
Наконец, это опция для всех покупателей, обладающих крупными (или не очень, если речь об апартаментах в START) первоначальным взносом и готовых в короткие сроки внести остаток. Например, при готовящейся сделке по продаже старой недвижимости.
Программы ГК «ПСК»
Первая программа длинной рассрочки от застройщика на апартаменты — «Банки отдыхают» — предлагается в апарт-комплексе START. Первоначальный взнос — от 50%, ставка — от 3% годовых. Стоимость апартаментов — от 1,65 млн до 2,9 млн руб. Сумма рассрочки от застройщика рассчитывается в зависимости от выбранных апартаментов и составляет от 825 тыс. руб. до 1,4 млн руб. Остаток стоимости пропорционально и равными частями распределяется на весь период рассрочки от застройщика — на срок до 5 лет.
— По ряду параметров рассрочка от застройщика выигрывает у банковских продуктов. Например, размер ставки в START ниже, чем предлагают даже крупные игроки финансового сектора. При этом строгих требований к заёмщикам, какие предъявляют сегодня банки, нет. А из документов требуется только паспорт, — говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина.
В сегменте жилой недвижимости также весьма гибкие условия покупки. В фамильном доме Nobelius действует рассрочка от застройщика на три года. Как правило, девелоперы не распространяют срок действия рассрочки дальше окончания строительства, но ГК «ПСК» пересмотрела это правило.
На сумму рассрочки от застройщика в ЖК Nobelius начисляется 3% в год, предусмотрена возможность полного досрочного погашения с пересчётом начислений. Первоначальный взнос начинается от 60%, оставшаяся сумма рассчитывается в зависимости от стоимости выбранной квартиры — от 3,5 до 8 млн. руб. Срок рассрочки от застройщика — 3 года.
И START, и Nobelius строятся в Выборгском районе Петербурга с опережением графика. START появится рядом с метро «Парнас», а дом бизнес-класса Nobelius — в одной из самых перспективных локаций района: рядом с Пироговской набережной, недалеко от Петроградской стороны.
Подробности об этих и других проектах, программах рассрочки от застройщика и всех способах покупки — в офисах продаж рядом с объектами и по телефону (812) 640–38–38. В ГК «ПСК» сохраняются опции удалённой консультации, оформления документов и покупки. С 1 июня по 30 июня 2020 года при онлайн-покупке в любом проекте ГК «ПСК» предлагается скидка 2%.
Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/
ЖК Нобелиус — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/