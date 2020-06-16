В ГК «ПСК» рассказали, кому подойдёт расширенная рассрочка

В мае и июне ГК «ПСК» представила две программы расширенной рассрочки: пятилетнюю на апартаменты в комплексе START и трёхлетнюю на квартиры в ЖК Nobelius. Обе программы подразумевают окончание выплат после завершения строительства и ввода домов в эксплуатацию. START будет построен до конца 2021 года, а Nobelius — до конца текущего года.



Длительная рассрочка от застройщика в обоих случаях выступает альтернативой ипотеке. В отличие от банков, не требуется собирать пакет документов со справками из налоговой и бухгалтерии.



Рассрочка от застройщика востребована в бизнес-классе и сегменте апартаментов. В кризис спрос на такие программы увеличивается, поскольку подтверждать доходы банкам в ряде случаев становится проблематично.



Кому подходит длинная рассрочка



Новые программы являются решением для покупателей, находящихся во временном неоплачиваемом отпуске, но при этом сохранивших платёжеспособность и источники доходов.



Это решение для бизнесменов, к которым банки предъявляют повышенные требования. И в кризисное время такие требования могут становиться невыполнимыми.



Наконец, это опция для всех покупателей, обладающих крупными (или не очень, если речь об апартаментах в START) первоначальным взносом и готовых в короткие сроки внести остаток. Например, при готовящейся сделке по продаже старой недвижимости.



Программы ГК «ПСК»



Первая программа длинной рассрочки от застройщика на апартаменты — «Банки отдыхают» — предлагается в апарт-комплексе START. Первоначальный взнос — от 50%, ставка — от 3% годовых. Стоимость апартаментов — от 1,65 млн до 2,9 млн руб. Сумма рассрочки от застройщика рассчитывается в зависимости от выбранных апартаментов и составляет от 825 тыс. руб. до 1,4 млн руб. Остаток стоимости пропорционально и равными частями распределяется на весь период рассрочки от застройщика — на срок до 5 лет.