Росавиация одобрила ещё почти 10 млрд на субсидии авиакомпаниям

Росавиация одобрила авиакомпаниям РФ субсидии за потери из-за ситуации с коронавирусом на сумму 9,6 миллиарда рублей, сообщили в агентстве 16 июня.

«За месяц в Росавиацию поступило 31 заявление от авиакомпаний на предоставление субсидий. За этот период агентством приняты положительные решения по 21 заявлению на сумму 9,607 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года.

«В настоящее время на проверке в Росавиации находится документация 19 авиакомпаний, объем предполагаемых субсидий составляет 841 миллион рублей», — говорится в сообщении.