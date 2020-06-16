Росавиация одобрила ещё почти 10 млрд на субсидии авиакомпаниям

Росавиация одобрила авиакомпаниям РФ субсидии за потери из-за ситуации с коронавирусом на сумму 9,6 миллиарда рублей, сообщили в агентстве 16 июня.
Новости: Росавиация продолжает работу по предоставлению субсидий российским авиакомпаниям https://t.co/SDLIwq37Du— Росавиация (@rosaviatsia) June 16, 2020
«За месяц в Росавиацию поступило 31 заявление от авиакомпаний на предоставление субсидий. За этот период агентством приняты положительные решения по 21 заявлению на сумму 9,607 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года.
«В настоящее время на проверке в Росавиации находится документация 19 авиакомпаний, объем предполагаемых субсидий составляет 841 миллион рублей», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин весной поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.